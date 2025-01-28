На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» отпраздную день рождения Леонида Гайдая

30 января, в день рождения известного комедиографа Леонида Гайдая, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» организует марафон его самых популярных фильмов.





Кинопоказ начнется с комедии «Деловые люди», основанной на рассказах О. Генри. После этого зрители увидят еще одну экранизацию Гайдая — «За спичками», в которой главную роль исполнил Евгений Леонов.





Затем в программе появятся знаменитые короткометражные комедии с участием известной троицы Трус, Балбес и Бывалый — «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». Марафон продолжится сатирической комедией «Жених с того света», в которой снялись Ростислав Плятт и Георгий Вицин. Этот фильм столкнулся с цензурными трудностями после завершения съемок.





Следующей лентой станет экранизация знаменитого романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Режиссер долго искал подходящего актера на главную роль и в итоге остановил свой выбор на Арчиле Гомиашвили.





Завершит марафон одна из самых популярных комедий Гайдая — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», а также «Бриллиантовая рука», которые стали лидерами проката в своем году выхода.









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