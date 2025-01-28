Стало известно, когда выйдет новый сезон сериала «Первый отдел»

3 февраля на телеканале НТВ зрители увидят премьеру четвертого сезона популярного детективного сериала «Первый отдел». В новых сериях полковнику юстиции Следственного комитета России Юрию Брагину предстоит сложная задача: ему нужно не только доказать невиновность своего друга и напарника, оперативника уголовного розыска Михаила Шибанова, но и разобраться в загадочной гибели молодого человека во время туристического похода, которая неожиданно переплетается с их судьбами.





Главные роли в сериале исполнили Иван Колесников и Сергей Жарков. Полковник Брагин, которого играет Колесников, оказывается отстраненным от службы. Коллеги начинают подозревать его в попытке помочь Шибанову избежать задержания. В отношении Брагина инициируют служебную проверку, по итогам которой может возникнуть угроза возбуждения уголовного дела.





Тем временем Шибанов находится в следственном изоляторе, а следствие не спешит с разбором его дела. Полковник юстиции Ухватов, роль которого исполняет Александр Разбаш, намеренно затягивает расследование. Он стремится доказать, что Шибанов не только превысил свои полномочия, но и активно участвовал в преступной группе, занимающейся транзитом крупной партии запрещенных веществ из Латинской Америки через Россию в Европейский союз.









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