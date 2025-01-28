В Москве пройдет премьера фильма о создателе «Маленького принца»

Зрительская премьера фильма «Сент-Экзюпери» состоится в Москве 4 февраля. Днем ранее в Большом зале театра «Художественный» пройдет премьера эстетической драмы «Гранд Тур», созданной португальским режиссером Мигелем Гомешем в сотрудничестве с кинопрокатной компанией «Кино.Арт.Про».





Фильм Гомеша впервые представили на Каннском кинофестивале в 2024 году, где он попал в основную программу и был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь». Мигель Гомеш получил награду за лучшую режиссуру.





«Гранд Тур» представляет собой экспериментальное произведение с нелинейной структурой. В нем сочетаются черно-белые видеоматериалы, снятые на 16-миллиметровую пленку во время исследовательского путешествия по Юго-Восточной Азии, и современные студийные съемки, которые проходили в Португалии и Италии. Сюжет фильма разворачивается в Бирме 1917 года, где главный герой, госслужащий Британской империи, сбегает в день приезда своей невесты, отправляясь в путешествие как в пространстве, так и во времени.





На следующий день, 4 февраля, в историческом большом зале «Художественного» совместно с компанией Global Film состоится зрительская премьера приключенческой ленты «Сент-Экзюпери», посвященной жизни французского писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери.





В главных ролях зрители увидят Луи Гарреля, Дайан Крюгер и Венсана Касселя. Режиссером и сценаристом картины стал аргентино-французский кинематографист Пабло Агеро, известный своей работой над фильмом «Первый снег», удостоенным «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале.





Сюжет основан на реальных событиях 1930 года, когда Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе со своим другом Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. После исчезновения Гийоме в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет, чтобы спасти товарища. Это опасное путешествие не только меняет его жизнь, но и вдохновляет на создание знаменитой книги «Маленький принц».









Фото: Предоставлено пресс-службой кинотеатра «Художественный»