Документальный фильм об СВО впервые выйдет в широкий прокат

27 января в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера документальной тетралогии «У края бездны». Все четыре части фильма появятся в широком прокате 6 февраля. Эта работа независимых авторов Максима Фадеева и Сергея Белоуса станет первым документальным фильмом о специальной военной операции, который покажут в российских кинотеатрах.





На сцене перед зрителями выступили режиссер-оператор Максим Фадеев и продюсер, а также второй оператор Сергей Белоус. Они поделились своими впечатлениями о создании фильма. Фадеев рассказал о том, как в 2014 году, во время боев за донецкий аэропорт, он познакомился с бойцами батальона «Сомали», которые произвели на него сильное впечатление. Он отметил, что эти молодые люди, выросшие в шахтерских поселках Донбасса, часто становились героями его съемок на передовой. Во время сражения за Мариуполь молодой офицер с позывным «Воробей» стал для него проводником и защитником. Режиссер подчеркнул, что фильм посвящен именно ему и его товарищам.





Главным героем ленты стал Роман Воробьев, посмертно удостоенный звания Героя Российской Федерации. На премьеру прибыли несколько бойцов из отряда «Сомали», которые поднялись на сцену под своими позывными: «Цыган», «Дэр», «Хасан», «Камыш», «Лев», «Медведь», «Малой» и «Зеба». В зале также находились родные погибших бойцов.





Сбор гостей и начало премьеры сопровождались оригинальными музыкальными произведениями Александра Осипова, исполненными инструментальным ансамблем-октетом под руководством дирижера Владимира Хайрова, лауреата множества национальных и международных конкурсов.





Показ завершился повторным выходом авторов и героев фильма под громкие аплодисменты зрителей. Память павших бойцов присутствующие почтили минутой молчания.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта «У края бездны»