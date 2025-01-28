«Джоконда» получит отдельное помещение в Лувре

Картина «Джоконда» (или «Мона Лиза») работы Леонардо да Винчи будет выставлена в специально отведенном помещении в Лувре. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об этом во время своего выступления в музее.





Глава республики отметил, что для доступа к «Джоконде» будет введен отдельный билет. Это решение направлено на улучшение условий для посетителей и защиту шедевра искусства.





Тем временем официальные лица из Милана предложили передать картину в Ломбардию для хранения. Это предложение возникло после заявлений директора Лувра Лоранс де Кар о плохом состоянии помещений музея, что может негативно сказаться на сохранности произведений. Франческа Карузо, советник по культуре региона Ломбардия, подчеркнула, что в связи с предстоящими Олимпийскими играми в Милане в 2026 году размещение картины в Ломбардии стало бы отличной возможностью сделать это произведение доступным для широкой аудитории.









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