Театр кукол Образцова показал спектакль «Ленинградка» в честь снятия блокады

В преддверии важной памятной даты, связанной с окончанием блокады Ленинграда, и в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Театре кукол Образцова состоялся показ спектакля «Ленинградка». Об этом сообщили в Минкультуры России.





Режиссер Борис Константинов представил зрителям трогательную историю о том, как важно сохранять чистоту сердца даже в самые тяжелые времена. Главная героиня, девочка по имени Валя, во время блокады Ленинграда живет одна в разрушенном доме.





После завершения спектакля создатели провели творческую встречу с публикой, где поделились своими впечатлениями и обсудили важные темы, затронутые в постановке.









Фото: Минкультуры России