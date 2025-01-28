Звезда Голливуда Джен Шепард скончалась на 97-м году жизни

В Калифорнии на 97-м году жизни скончалась Джен Шепард, известная американская актриса кино и телевидения, которая оставила яркий след в эпоху «золотого века» Голливуда.





Сын артистки сообщил изданию THR, что причиной смерти стала пневмония на фоне дыхательной недостаточности.





Джен Шепард родилась в 1928 году в Пенсильвании и сделала свой экранный дебют в 1952 году. В ее фильмографии более 90 проектов, среди которых такие известные работы, как «Одинокий рейнджер», «Истории о техасских рейнджерах», «Дни в долине смерти», «Дымок из ствола», оригинальный «Перри Мейсон», «Сыромятная плеть» и «Нападение гигантских пиявок».





Актриса также сотрудничала с Элвисом Пресли. Они вместе снимались в фильмах «Кинг Креол» и «Рай в гавайском стиле».









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