Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Российский актер Юрий Колокольников присоединился к съемкам третьего сезона популярного американского сериала «Белый лотос», созданного режиссером Майком Уайтом.





27 января на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Max вышел трейлер, в котором зрители могут увидеть кадры с участием Колокольникова. Новый сезон, действие которого развернется в Таиланде, выйдет в эфир 16 февраля.





В январе 2024 года портал Deadline сообщил о том, что болгарский актер Джулиан Костов заменит Милоша Биковича в третьем сезоне «Белого лотоса». HBO приняла решение расторгнуть контракт с Биковичем.





«Белый лотос» — это американский телесериал, который дебютировал на HBO 11 июля 2021 года. Первый сезон, состоящий из шести серий, рассказывает о жизни персонала и гостей отеля «Белый лотос» на Гавайях. Второй сезон, вышедший 30 октября 2022 года, переносит зрителей в Италию, где события разворачиваются вокруг другой группы отдыхающих. Сериал получил признание критиков и зрителей, завоевав премию Emmy в 2022 году как «Лучший мини-сериал» и «Золотой глобус» в 2023 году в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм».









Фото: YouTube