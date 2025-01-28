В Екатеринбурге покажут балет по сказу Бажова с уральской метавселенной

В Екатеринбурге 4 апреля зрители смогут увидеть обновленную постановку «Каменный цветок», основанную на сказах уральского писателя Павла Бажова и написанную на музыку Сергея Прокофьева. Постановочная группа внедрит новую хореографию и музыкальную редакцию, создавая уникальную уральскую метавселенную в рамках балета. Об этом на презентации проекта сообщил драматург спектакля Богдан Королек.





Королек отметил, что создатели спектакля, включая Лавровского и Мендельсона-Прокофьева, свободно интерпретировали первоисточник, создав свой собственный мир. Он подчеркнул, что команда не только следует либретто, но и дополняет его, формируя новую мифологию уральского региона. По его словам, они работают с партитурой Прокофьева 1948 года, последней в его карьере, стремясь представить ее как свежую и мощную музыку, а не как «последний балет усталого гения».





Драматург также объяснил, что в предыдущих интерпретациях музыку Прокофьева часто сильно сокращали. В новой версии команда стремится вернуть оригинальные музыкальные массы, минимально редактируя лишь длинные пантомимные сцены.





Хореограф-постановщик Антон Пимонов добавил, что зрителей ждет не только новая музыкальная редакция, но и авторская хореография. Режиссер и художник-постановщик Юлиана Лайкова отметила, что сценография будет выполнена в огненно-красных тонах, символизирующих медь, вместо традиционного зеленого цвета, ассоциирующегося с малахитом.





Королек также рассказал о новом подходе к персонажам. В их интерпретации Северьян не будет изображен как злодей и пьяница; вместо этого создатели стремятся показать более человечные отношения между персонажами.





Павел Бажов, родившийся в 1879 году в Сысерти, стал известным русским писателем и фольклористом. Его первая книга «Уральские были» вышла в 1924 году, а «Малахитовая шкатулка» была опубликована в 1938 году.









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