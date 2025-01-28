Александринка и Театр музкомедии создадут совместную постановку к 80-летию Победы

Александринский театр и Театр музыкальной комедии создадут совместную постановку, которая будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Об этом рассказал председатель комитета по культуре Федор Болтин на заседании городского правительства. Юбилею также будут посвящены выставки, форумы, концерты и другие события.



Федор Болтин отметил, что за период блокады Театр музыкальной комедии принял более 1 млн 300 тысяч зрителей, представил 16 новых постановок.



«После попадания снаряда в соседний дом в декабре 1941 года театр переехал на сцену Александринки. По нашему предложению <...> Театр музыкальной комедии и Александринский театр объединяют свои творческие усилия и готовят совместную театрализованную постановку. Наметили ее на 22 июня, День памяти, день начала Великой Отечественной войны», — приводит агентство ТАСС слова Болтина.



Федор Болтин добавил, что одним из главных центров, где будут проходить юбилейные мероприятия, станет Государственный мемориальный музей и институт обороны и блокады Ленинграда.









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