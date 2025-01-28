Ольга Любимова обсудила с министром информации Бахрейна «Русские сезоны» и совместные проекты

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с министром информации Королевства Бахрейн Рамзаном бен Абдулла Аль-Нуайми, а также руководителем Управления культуры и древностей Королевства Бахрейн Шейхом Халифом бен Ахмед Аль-Халифа.



Об этом глава Минкультуры сообщила в Telegram.



«Главной темой обсуждения, конечно, стало открытие „Русских сезонов“ в Королевстве. В рамках программы бахрейнским зрителям будут представлены лучшие образцы российской культуры. Кроме того, хотели бы дополнить „Сезоны“ отдельным фестивалем российского кино. Сейчас коллеги работают над подбором картин и переводом на арабский язык», — говорится в сообщении министра.



Глава Минкультуры отметила, что российское музейное сообщество заинтересовано в новых совместных проектах.



«Предложила расширить географию проведения обменных культуры мероприятий и в 2026 году познакомить с чарующей атмосферой Королевства не только москвичей, но и жителей других крупных российских городов — Санкт-Петербурга и Казани», — рассказала министр культуры.



Ольга Любимова добавила, что также предложила рассмотреть возможность составления отдельного плана культурных мероприятий на 2026 год.



«Подписать его можно было бы на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который состоится в сентябре. Пригласила представителей Бахрейна посетить его, а также Международный Детский культурный форум, который пройдет в августе в Москве», — говорится в сообщении министра.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova