Музей Победы возглавил медарейтинг российских музеев за 2024 год

28.01.2025
В 2024 году Музей Победы занял лидирующую позицию в медиарейтинге российских музеев, передает пресс-служба учреждения.
Рейтинг составлен компанией «Медиалогия».
При формировании рейтинга учитывались различные показатели, такие как количество упоминаний в СМИ, заметность сообщений, влиятельность источников и другие факторы.
Успех музея был достигнут благодаря проведению масштабных мероприятий, рассказали в пресс-службе. Среди них выделяют акции «Диктант Победы» и «Свеча Памяти», презентацию мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открытие выставки трофейного вооружения иностранных образцов в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический» и другие события.
Вместе с Музеем Победы в топ-3 рейтинга вошли Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.
Фото: пресс-служба Музея Победы