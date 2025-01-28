Выставку Эрмитажа в Новосибирске посетили более 36 тысячи человек

Выставка «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора» привлекла более 36,8 тысячи посетителей.





Проект был представлен в Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) и проходил в течение четырех месяцев,





Как сообщили в пресс-службе музея, событие стало рекордным по количеству гостей из муниципальных районов региона.





Посетители могли ознакомиться с живописными, графическими и скульптурными произведениями, атрибутами коронационных и траурных церемоний, костюмами наездников, походной мебелью и конской упряжью, которые помогли воссоздать атмосферу императорского двора.





Директор НГХМ Екатерина Болдырева отметила, что выставку посетили не только жители Новосибирска, но и гости из муниципальных районов Новосибирской области. В числе гостей были представители Сузунского, Ордынского, Мошковского, Болотнинского, Куйбышевского и других районов.





На выставке были представлены личные вещи правителей, редкие изображения императоров и их приближенных, а также несколько крупномасштабных живописных полотен, редко покидающих залы Эрмитажа. Среди них — «Портрет Екатерины II верхом» Вигилиуса Эриксена, «Император Павел I с великими князьями Александром Павловичем, Константином Павловичем и палатином Венгерским Стефаном-Иосифом» Егора Ботмана и «Бой под Красным 5 (17) ноября 1812 года» Петера фон Хесса.