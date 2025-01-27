Дизайнер Светлана Тегин создала костюмы к спектаклю «Две Анны»

Известный дизайнер Светлана Тегин разработала уникальные костюмы для мировой премьеры балетного спектакля «Две Анны», посвященного балерине Анне Павловой и поэтессе Анне Ахматовой. Премьера состоится 1 и 2 февраля 2025 года на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Тегин тщательно подбирала ткани, оттенки и фактуры, чтобы подчеркнуть характеры героинь, превращая наряды в выразительные элементы образа и настоящие арт-объекты.





Спектакль состоит из двух отделений, каждое из которых рассказывает историю символов Серебряного века. Первое отделение посвящено Анне Ахматовой, которую сыграют драматическая актриса БДТ Полина Маликова и прима Большого театра Элеонора Севенард. В этой части разворачивается роман поэтессы с Модильяни под музыку Фортепианного квинтета фа минор Сезара Франка. Костюмы для Ахматовой отражают дух времени.





Светлана Тегин отметила, что фактуры тканей в костюмах отсылают к началу XX века. Она не стремилась к полной исторической достоверности, но использовала ностальгические ноты благодаря пластичности натуральных материалов. В своих работах дизайнер применяет шерсть, хлопок, лен, органзу и шелковую сетку, а также фатин, который служит для создания тонких цветовых оттенков. Тегин также использует метод лессировки, накладывая прозрачные слои тканей разных цветов.





Во втором отделении зрители станут свидетелями любовных и творческих перипетий Анны Павловой. Хореограф Павел Глухов ставит одноименный балет, а музыку специально для него написал известный композитор Илья Демуцкий. Партия примы досталась народной артистке России Елизавете Кокоревой. Именно платье Анны Павловой легло в основу афиши мировой премьеры.





Дизайнер призналась в своей любви к кружеву из льняных нитей, которое она выбрала для свадебного платья Павловой. Светлана добавила слой золотой фольги для создания мерцания, а подкладка выполнена из белого шелкового шифона. Платье обрамлено клиньями из тончайшей шелковой сетки, что превратило его в настоящий арт-объект.





Костюмы Тегин выглядят особенно эффектно на фоне декораций пятикратного лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Марии Трегубовой и освещения художника по свету Ивана Виноградова, также обладателя этой награды.





Либретто для проекта Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.» написали режиссер Феликс Михайлов. В постановке участвуют артисты балета Большого театра России, включая прима-балерин Элеонору Севенард, Анастасию Сташкевич, Елизавету Кокореву и других известных исполнителей.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта