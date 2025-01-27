Не стало заслуженного артиста РСФСР Петра Сорокина

В возрасте 77 лет из жизни ушел из жизни заслуженный артист РСФСР и обладатель знака отличия Министерства культуры Российской Федерации «Почетный наставник» Петр Сорокин.





Информацию о смерти российского и советского музыканта разместили на официальной странице министерства культуры Курской области в социальной сети «ВКонтакте». В заявлении отметили, что Сорокин посвятил многие годы изучению личности и творческого наследия известной певицы Надежды Плевицкой.





В сообщении подчеркнули, что благодаря усилиям Сорокина на Курской земле выступали выдающиеся исполнители, в том числе молодые таланты, которые были увлечены русской песней и творчеством Плевицкой.





Причины смерти артиста пока не раскрыты. В региональном министерстве культуры добавили, что Петр Сорокин продолжал активно работать и служить русской культуре до последних дней своей жизни.









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