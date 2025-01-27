Посольство РФ в Берлине получило в дар картину «27 января 1945 года»

В посольстве РФ в Германии прошла торжественная церемония передачи картины «27 января 1945 года», созданной художницей Хайдрун Хегевальд. Работу, выполненную в 2005 году, автор подарила дипмиссии в знак солидарности с Россией по случаю 80-летия освобождения концлагеря Освенцим Красной Армией, передает ТАСС.





На мероприятии присутствовали посол РФ в Германии Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии и неравнодушные граждане Германии. Нечаев отметил, что среди немецкого населения сохраняется память о тех, кто освободил нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Он подчеркнул , что многие жители Германии, включая их друзей, помнят подвиг советского народа и Красной Армии, который невозможно стереть из коллективной памяти. Посол выразил благодарность за это.





По словам дипломата, в немецких публикациях и новостях упоминается, что именно Красная Армия освободила Освенцим. Нечаев добавил, что будет интересно увидеть, найдут ли официальные лица Германии мужество подтвердить этот факт.





Говоря о предстоящем 80-летии Победы, Нечаев сообщил о намерении российских загранпредставительств приложить все усилия для достойного его празднования в Германии. Он рассчитывает на поддержку широкой сети соотечественников и уверен, что никто не сможет помешать этому мероприятию. Посол заверил, что россияне отметят этот день широко и с достоинством.





Хайдрун Хегевальд, родившаяся в 1936 году в Майсене, известна как деятель искусства со времен ГДР. В настоящее время она проживает в Берлине и считает своей целью «интервенционистское искусство», ориентированное на принцип диалога. Ее работы выставлялись на многих выставках и хранятся в фондах художественных галерей Германии.









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