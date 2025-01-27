«Росизо» представит в Москве выставку «Формы и образы. Лаки»

6 февраля 2025 года в Музейно-выставочном центре «Росизо» пройдет открытие выставки «Формы и образы. Лаки». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Новая экспозиция станет продолжением проекта, посвященного разнообразным видам художественных промыслов.





В рамках выставки посетители смогут ознакомиться с русской лаковой живописью. Экспозиция представит шкатулки, ларцы, пудреницы, подносы, а также иконы, эскизы иллюстраций, костюмов и театральных декораций. По данным ТАСС, выставка позволит проследить развитие искусства миниатюристов, которое формировалось под влиянием русской живописи XVIII-XIX веков и народных традиций.





Посетители увидят уникальные художественные техники, возникшие в центрах миниатюрной лаковой живописи, таких как Федоскино, Палех, Мстёра, Холуи и Жостово. В работах палехских мастеров ярко выражена любовно-лирическая тема, отражающая моменты свиданий, танцев и свадебных обрядов. Некоторые миниатюры перекликаются с искусством раннего итальянского Возрождения. Жостовская роспись акцентирует внимание на цветочных композициях, гармонично сочетая реализм и народную декоративность. Также важное место займет фольклорная тематика, отсылающая к русским былинам и преданиям.





Мультимедийная часть экспозиции познакомит зрителей с технологическими процессами создания лаковой живописи.









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