В Татарстане пройдет Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

С 6 по 8 февраля 2025 года Казань примет IV Международный архитектурный форум «Казаныш. Единство разнообразия». Мероприятие пройдет в новом здании Театра имени Галиасгара Камала и соберет более 300 экспертов из России и других стран, включая Китай, Японию, Бразилию, Индию, Южную Африку, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Египет, Индонезию, Таиланд и Малайзию.





Ожидается, что в столицу Татарстана приедут свыше семи тысяч гостей и специалистов из 23 стран. Среди них будут мэры и главные архитекторы городов государств БРИКС, ректоры ведущих архитектурных вузов, градостроители, девелоперы, реставраторы и известные исследователи в области урбанистики.





Форум «Казаныш» представляет собой крупнейшее международное событие в сфере архитектуры и урбанистики. Его организует российская сторона по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. В 2025 году форум продолжит обсуждение тем, поднятых на саммите БРИКС+, сосредоточив внимание на синергии ресурсов и сотрудничестве стран для достижения общего благополучия и создания устойчивых городов.





Деловая программа форума в 2025 году обещает быть самой насыщенной за всю историю мероприятия. Участники смогут выбрать из восьми тематических треков и более 115 сессий, которые охватят такие важные вопросы, как архитектурная политика стран БРИКС+, биоклиматическая архитектура, человекоцентричность, редевелопмент исторической среды и концепция городов будущего.









Фото: Предоставлено пресс-службой форума «Казаныш»