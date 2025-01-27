Молодые актеры драмтеатра из стран БРИКС+ пройдут стажировку в ГИТИСе

В 2025 году молодые актеры драматического театра из стран БРИКС+ получат возможность пройти стажировку в одном из ведущих театральных вузов России. Программа, входящая в цикл InteRussia, реализуется АНО «Международники» при поддержке Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Международной сети TV BRICS, а также финансируется Фондом президентских грантов.





Стажировка пройдет с 24 августа по 4 октября. Заявки на участие можно будет подавать с 27 января по 8 июня. Программа ориентирована на молодых специалистов в возрасте от 21 до 35 лет, включая студентов старших курсов театральных школ и профессиональных актеров.





Ожидается, что в Москву прибудут участники из Аргентины, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, ЮАР и других стран БРИКС+. Стажировка пройдет на базе Российского института театрального искусства, где преподаватели ГИТИСа проведут тренинги по актерскому мастерству и сценическому движению. Участникам расскажут об истории русского театра и творческом пути Константина Станиславского, его системе и учениках. Кроме того, стажеры смогут посетить спектакли московских театров, что предоставит им уникальную возможность погрузиться в атмосферу российской театральной культуры.









Фото: Предоставлено Департаментом внешних коммуникаций Международной сети TV BRICS