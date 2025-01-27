Более 8 тысяч детей стали участниками зимнего сезона проекта «Московские каникулы»

Зимний сезон городского проекта «Московские каникулы» собрал более восьми тысяч детей, которые активно участвовали в различных мероприятиях. Ребята посетили усадьбы Деда Мороза в парке Олимпийской Деревни, ландшафтном парке «Митино» и Измайловском парке, где столичные вожатые организовали увлекательные программы.





С 1 декабря по 12 января в трех московских парках вожатые МОСГОРТУРа создали пространство для творчества, игр и общения. Начальник Управления по координации организаций отдыха и оздоровления ГАУК «МОСГОРТУР» Артем Чикин отметил, что проект предоставил детям возможность развлечься, провести время на свежем воздухе и научиться создавать поделки своими руками.





Атмосферу праздника поддерживали 456 специалистов, прошедших обучение в Центральной школе московских вожатых. Они проводили зимние эстафеты, конкурсы снежных скульптур, танцы, квесты и мастер-классы на новогоднюю тематику. Участники мастерили ёлочные игрушки, праздничные открытки и рождественские венки.





Вожатая Алина Феоктистова рассказала о занятиях, на которых дети декорировали картонные заготовки в виде месяца с помощью пряжи, бусин и снежинок. На мастер-классе по технике квиллинг ребята создавали объемные новогодние открытки. По окончании занятий каждый участник уносил с собой не только оригинальную поделку, но и множество положительных эмоций.





Квесты также пользовались особой популярностью. Во время игры «Загадка Нового года» дети узнали о новогодних традициях разных стран. Каждому ребенку, успешно преодолевшему испытания, вручали памятный подарок.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГАУК «МОСГОРТУР»