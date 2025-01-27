В «Иностранке» открылась выставка «Вспомним героев Арктики»

В Библиотеке иностранной литературы открылась выставка «Вспомним героев Арктики».



Проект подготовлен к 110-летию со дня окончания Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО), проходившей с 1910 по 1915 год. Экспедиция впервые осуществила маршрут по Северному морскому пути с востока на запад на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач».



Выставка посвящена морякам, летчикам и ученым, которые в отсутствие современного снаряжения и средств навигации совершали подвиги в суровых северных широтах. Одной из ключевых задач организаторы назвали восстановление памяти об именах героев и их большом вкладе в освоение Арктики.



В экспозиции представлены материалы из архива Главсевморпути, документы из Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов и других музеев, включая Российский государственный музей Арктики и Антарктики и Музей морского флота.



Выставку дополняют книги из частной коллекции и фондов библиотеки.









Фото: пресс-служба Минкультуры России