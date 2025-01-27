Русский музей проведет лекции и мастер-классы ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Русский музей представил программу, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



В Центре мультимедиа Русского музея 27 января состоится онлайн-лекция «Блокаде Ленинграда посвящается... Русский музей в годы блокады». В ходе лекции старший научный сотрудник Русского музея Екатерина Амфилохиева продемонстрирует пейзажи, жанровые сцены, портреты, созданные непосредственно в годы блокады и ставшие историческими свидетельствами великого сопротивления и победы над немецко-фашистскими захватчиками.



В число художников, о которых расскажет лектор, войдут Алексей Пахомов, Ярослав Николаев, Патвакан Григорьянц, Георгий Траугот, Людмила Рончевская, классики советского искусства ‒ Кукрыниксы, Павел Филонов, Анна Остроумова-Лебедева и другие.



В программу мероприятий также войдет лекция «Культурная жизнь Ленинграда в годы блокады» в Российском центре музейной педагогики и творческих инициатив Русского музея, мастер-классы «Ленинградский натюрморт. Этюд», «Бегемот из Ленинграда».









Фото: пресс-служба Русского музея