В Музее политической истории России открылась посвященная Ольге Берггольц выставка

В Музее политической истории России открылась выставка «Внимание! Говорит Ленинград! У микрофона поэтесса Ольга Берггольц».



Выставка открылась в преддверии 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков и посвящена символу осажденного города, его «голосу» — Ольге Берггольц, которая, несмотря на измождение и холод, почти ежедневно обращалась к ленинградцам по радио и вдохновляла жителей выживать вопреки происходящему.



«Мы открываем целую череду выставок, посвященных Году защитника Отечества, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Их будет около десяти, посвященных данной тематике. Но, конечно же, символ Ольги Берггольц как защитницы Ленинграда открывает этот цикл», — отметил на церемонии генеральный директор музея Сергей Рыбаков.



В экспозиции представлены фрагменты биографического кинофильма по сценарию Берггольц, редкая кинохроника блокадного Ленинграда, записи радиоэфиров Берггольц в дни блокады, знаменитая Седьмая симфония Шостаковича. Посетители смогут увидеть личные вещи Ольги Берггольц, блокадные издания ее книг, макеты посвященных ей памятников.





Фото: пресс-служба Минкультуры России