Проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» открыл прием заявок

Открыт прием заявок на участие в летнем сезоне проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках», сообщили организаторы.



Участие в проекте могут принять артисты с авторскими треками самых разных жанров. Работы победителей войдут в плейлист, который будет проигрываться в Москве и за ее пределами на протяжении всего летнего сезона. Треки также попадут на ведущие стриминговые платформы страны.



«Проект “Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках” создан для авторов современной музыки, которые хотят увеличить охват, найти новых слушателей, звучать на многомиллионную аудиторию и на топовых стримингах страны. Каждый артист, практикующий разные стили и жанры, может стать частью эксклюзивного плейлиста: его композиции будут проигрывать летом в парках столицы и в других городах. Всего в плейлист войдет около 50 композиций победителей — такое количество рассчитано на двухчасовое воспроизведение», — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.









Фото предоставлено организатором