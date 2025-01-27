В Москве пройдет арфовый концерт в честь Веры Дуловой

В Москве пройдет концерт в честь дня рождения народной артистки СССР Веры Дуловой.



Мероприятие пройдет 27 января в Малом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Участие в вечере примут заслуженные артистки России Наталия Шамеева, Елена Ильинская, Светлана Парамонова и другие.



«27 января, в день рождения Веры Дуловой, в Малом зале пройдет большой арфовый концерт. На сцену выйдут заслуженные артистки России Наталия Шамеева, Елена Ильинская, Светлана Парамонова, Людмила Фролкова и другие», — говорится в анонсе мероприятия.



Участие в концерте также примут Ефросиния Мурашкина (сопрано), Анастасия Черток (орган), Иннокентий Истомин, Елизавета Максимова (флейта), Вазген Юсупов (кларнет), Артур Абраров (фагот), Владимир Терехов (ударные), а также Ансамбль арф и ударных под руководством дирижера Евгения Сергеева.



В программу войдут произведения Ференца Листа, Габриэля Форе, Андре Жоливе, Пьера Санкана, Сергея Рахманинова, Валерия Кикта, Ксении Эрдели, Ирины Кайновой.









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