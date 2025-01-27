Фильм «Холоп: Великолепный век» возглавил прокат по итогам выходных

Российский фильм «Холоп: Великолепный век» стал лидером проката в России по итогам выходных.





Лента, ставшая ремейком фильма «Холоп», собрала 108,4 миллиона рублей.



Картина режиссера Онура Унлю рассказывает о перевоспитании избалованного наследника из Стамбула, который оказывается в османском городе XVI века. Главную роль исполнил известный по сериалу «Постучись в мою дверь» актер Керем Бюрсин.





На втором месте оказался фильм «Василий» режиссера Дмитрия Литвиненко. Фильм заработал 103,2 миллиона рублей. В центре сюжета — скромный учитель ОБЖ Вася, вынужденный отправиться из российского поселка в Мексику, чтобы спасти из тюрьмы своего брата-близнеца, попавшего в ловушку местных картелей. В главной роли — Александр Петров. В актерский состав также вошли Дмитрия Лысенкова, Яна Цапника, Валентину Мазунину и другие.





Третье место занял фильм «Финист. Первый богатырь», собравший 91,3 миллиона рублей. Это приквел к киносаге «Последний богатырь», рассказывающий о событиях, предшествующих трилогии. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, а в главных ролях снялись Кирилл Зайцев (Финист), Сергей Лавыгин (Мелеха) и Юлия Пересильд (Баба Яга).









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