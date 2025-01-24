Ректор Школы-студии МХАТ озвучил аудиогид для Музея Москвы

Музей Москвы представил новый аудиогид к масштабной экспозиции «История Москвы», открытой в декабре. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба музея, озвучкой занимался актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.
Артист поделился
, что большую часть своей жизни, а именно 47 лет, он провел в Москве, которая стала для него родным городом. Он отметил, что особенно приятно озвучивать проект о столь значимой теме, как история столицы. По его словам, знание истории помогает избежать множества ошибок в настоящем.
Экспозиция «История Москвы» охватывает различные аспекты жизни и быта москвичей на протяжении веков, включая архитектуру, культуру и развитие города. В ней представлено около 2200 артефактов и произведений искусства, которые впервые демонстрируют богатые коллекции Музея Москвы. Посетители смогут увидеть археологические находки, живопись, графику, редкие книги, а также предметы быта и декоративно-прикладного искусства.
Аудиогид проведет зрителей по 44 разделам выставки, включая ключевые исторические события, такие как основание Москвы, Смутное время, эпоха Петра I, Отечественная война 1812 года и жизнь дворян XIX века, а также Первую мировую войну и революции 1917 года.
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