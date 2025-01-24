Газманов выступил за введение в школах патриотических песен

24.01.2025
Народный артист России Олег Газманов выразил мнение о необходимости обучения патриотическим песням в российских школах. В беседе с ТАСС он отметил, что новое поколение детей проявляет интерес к созданию и исполнению таких произведений.
Газманов рассказал
, что на примере второго сезона его проекта «Родники» заметно, как дети желают петь и сочинять песни в поддержку российских воинов, а также о Родине и ее героях. Он подчеркнул, что обучение патриотическим песням в школьной программе будет полезным и важным.
Кроме того, артист отметил, что в современных условиях без воспитания духа патриотизма невозможно существовать. Он добавил, что Россия уже упустила целое поколение, воспитанное в 90-е годы, что подчеркивает актуальность его предложений.