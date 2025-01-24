Александринский театр объявил о начале Года молодой режиссуры, пригласив новое поколение режиссеров к совместной творческой работе. Данный проект стал продолжением Года Всеволода Мейерхольда и нацелен на поиск новых талантов, о чем на пресс-конференции сообщил художественный руководитель театра Никита Кобелев.





Он отметил, что инициатором проведения Года молодой режиссуры выступил президент Александринского театра Валерий Фокин. Запуск проекта приурочен к 100-летию выпуска первого режиссерского курса в Институте сценических искусств, который положил начало ленинградской театральной школе.





Кобелев подчеркнул, что современные молодые режиссеры сталкиваются с большими возможностями для начала карьеры, но все еще испытывают трудности в реализации своих творческих замыслов. Новый проект направлен на создание платформы для таких высказываний, а Новая сцена театра была разработана с целью поиска и развития новых театральных языков.





Театр открывает прием заявок по четырем направлениям художественного поиска. Одним из них станет лаборатория «Театр вне театра», которая пройдет в различных нетрадиционных пространствах Санкт-Петербурга, включая Государственный Русский музей, Отель «Астория» и культурное пространство «Левашовский хлебозавод». Открытые показы эскизов, созданных в рамках этой лаборатории, войдут в офф-программу международного театрального фестиваля «Александринский» в сентябре.





Лаборатория «Театр: алгоритмы будущего» займется исследованием интеграции современных технологий в театральное искусство. Этой задачей займется центр Art & Science Университета ИТМО.





Направление «КиноТеатр» будет направлено на режиссеров, которые используют видеоресурсы в театральных постановках, как в записи, так и в прямых трансляциях. Им предоставят возможность работать на Новой сцене театра.









Фото: Минкультуры России