Валентина Матвиенко оценила ход строительства новой сцены МДТ в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург проверила ход строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы. Проект, который начался в 2009 году, теперь имеет шанс завершиться к началу театрального сезона в 2027-м.





Матвиенко отметила, что судьба проекта сложилась непросто. Она подчеркнула, что изначально было допущено серьезное упущение — строительство началось без согласования с театром. Только директор, главный режиссер и труппа могут правильно оценить потребности для творческого процесса, убеждена политик. Спикер добавила, что основная задача сейчас заключается в окончательном согласовании проекта, включая технические, строительные и технологические аспекты, а также в обеспечении прохождения экспертизы.





Строительная площадка новой сцены МДТ расположена в историческом центре города. Проект включает возведение театрального комплекса с сохранением исторического фасада двухэтажного здания бывшего фуражного двора Семеновского полка на Звенигородской улице. Строительство уже дошло до стадии крыши, установлены кабельные линии для архитектурной подсветки, а отделка фасадов, площадь которых превышает 30 тысяч квадратных метров, выполнена более чем на 80%. Работы по прокладке внутренних сетей также продолжаются. Валентина Матвиенко выразила надежду завершить работы до конца 2026 года, что станет настоящим «строительным подвигом».









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