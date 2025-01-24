В Мурманской области начался первый фестиваль театра в Хибинах «Талант»

С 24 по 31 января в Мурманской области проходит первый фестиваль театра в Хибинах под названием «Талант». Церемония открытие фестиваля состоится 25 января во Дворце культуры города Кировска.





Культурный проект организован при поддержке правительства региона, центра современного искусства «Сияние» и местного градообразующего предприятия. Президентом фестиваля выступил известный шоумен Андрей Малахов.





В течение фестиваля на театральных и концертных площадках Мурманска, Апатитов и Кировска пройдет показ 18 спектаклей как больших, так и малых форм, включая моноспектакли. Также запланированы торжественные церемонии открытия и закрытия в Кировске и Апатитах. Программа начнется 24 января спектаклем «Любовь и голуби», который состоится во Дворце культуры города Апатиты. Эта постановка вдохновлена одноименным фильмом режиссера Владимира Меньшова, вышедшим в 1984 году с участием Александра Михайлова, Нины Дорошиной и Людмилы Гурченко.





29 января во Дворце культуры Кировска состоится спектакль «Служебные страсти, или Любовь по графику», новая музыкальная комедия, основанная на пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». По этой пьесе был создан культовый фильм «Служебный роман». 31 января в Мурманском областном драматическом театре пройдет итоговый гала-концерт фестиваля.









Фото: Pixabay.com