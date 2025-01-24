Путин удостоил Кеосаяна почетного звания «Заслуженный артист России»

Режиссер находится в коме после пережитой клинической смерти.
После пожара на горнолыжном курорте Карталкая зрители не увидят новые серии «Зимородка» и «Клюквенно...
Праздничный концерт отметился яркими номерами победителей проекта и российских звезд.
Фестиваль продлится до 29 января и отметится лекциями, мастер-классами, концертами и творческими вст...
Артисту было 84 года.
Режиссер находится в коме после пережитой клинической смерти.
После пожара на горнолыжном курорте Карталкая зрители не увидят новые серии «Зимородка» и «Клюквенно...
Праздничный концерт отметился яркими номерами победителей проекта и российских звезд.
Фестиваль продлится до 29 января и отметится лекциями, мастер-классами, концертами и творческими вст...
Артисту было 84 года.
Анонимное сообщение поступило в музей в пятницу, 24 января.
Проект «В центре столетия» развернулся в галерее «Тушино» объединения «Выставочные залы Москвы».
Министр культуры России побывала в вузе в преддверии Дня российского студенчества.
25 и 26 января в музее пройдут два концерта, в последнем из которых примет участие детский ансамбль ...
Министр культуры России и Шэнь Хайсюн также поговорили о Плане действий в области совместного кинопр...
Председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента РФ по вопросам истории ...
В соответствующую комиссию войдут представители ведомства, Минцифры и Минобороны России.
Полотно будет находиться на реставрации около двух лет.
В экспозицию вошли картины и рисунки, гравюры, офорты, скульптуры и фотографии, видео, инсталляции и...
В Санкт-Петербурге подвели итоги проекта «Пушкинская карта» за минувший год.
Мероприятие пройдет с 27 января по 8 февраля.
Меморандум станет важным шагом по развитию международных проектов, отметили в киностудии.
Фильмы выйдут на российских киноплатформах в ближайшие годы.
Над новой постановкой, которую представят в театре, работала интернациональная команда.
Документальная лента, созданная для одноименной выставки в Санкт-Петербурге, будет посвящена 81-й го...
24.01.2025