Путин удостоил Кеосаяна почетного звания «Заслуженный артист России»

Президент России Владимир Путин присвоил Тиграну Кеосаяну, режиссеру и продюсеру, звание заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.





В документе уточняется, что почетное звание присвоено Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу, который является продюсером и членом некоммерческого партнерства «Гильдия продюсеров России». Тигран Кеосаян — российский режиссер, снявший такие фильмы, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной».





Как ранее сообщала его жена, Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, Кеосаян пережил клиническую смерть. В данный момент он находится в коме.









Фото: Kremlin.ru