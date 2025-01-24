В Москве открылась выставка к 100-летию художественного училища

В галерее «Тушино», входящей в объединение «Выставочные залы Москвы», открылась выставка «В центре столетия», приуроченная к 100-летию Московского академического художественного училища (МАХУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе галереи.





По данным ТАСС, на выставке представлено более 150 художественных работ, которые должны привлечь внимание зрителей всех возрастов, особенно тех, кто увлекается классической живописью. Также она будет интересна как выпускникам МАХУ, так и тем, кто планирует поступить в это учебное заведение, отметили в пресс-службе. В экспозиции представлены биографии каждого из участников, подчеркивающие достижения заслуженных деятелей, которые обучались в училище.





Экспозиция включает работы в различных техниках, таких как живопись, графика, иллюстрации, линогравюры и эскизы декораций. Среди участников выставки значатся ректор МГАХИ имени В. И. Сурикова и народный художник России Анатолий Любавин, а также заслуженные художники России Александр Ветров, Лариса Давыдова, Юрий Григорян и другие.









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