В Музее Победы выступят коллективы столичных вузов

Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы на концерты, которые состоятся в выходные дни, 25 и 26 января. Музыкальные программы пройдут в Зале Полководцев на Поклонной горе.





В субботу, 25 января, в 15:00 начнется выступление творческих коллективов, участвующих в программе «Студенческая весна», и представителей столичных вузов. Среди выступающих ожидаются солисты Софья Калугина, Ксения Кулиниченко, Матвей Устимов и другие. Молодые артисты представят песни, такие как «Ветер перемен», «Прекрасное далеко», «Мир зеленого цвета».





В воскресенье, 26 января, в 14:10 детский ансамбль «Семицветик» порадует зрителей своим выступлением. Концерт пройдет в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Коллектив исполнит популярные советские хиты, а также композиции из проекта «Главные детские песни». В программе прозвучат такие песни, как «Новогодняя считалочка», «Паровоз-букашка», «Мечтай» и «Здравствуй, счастье». Вход на концерты для посетителей Музея Победы будет бесплатным.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы