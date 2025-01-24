Минкультуры создаст реестр музыкальных произведений о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне

Министерство культуры России объявило о создании комиссии, задачей которой станет составление общедоступного реестра музыкальных произведений, прославляющих подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.





В документе указано, что комиссия утвердит перечень музыкальных произведений, которые были опубликованы до 26 декабря 1991 года. В реестр войдут как произведения с текстом, так и без него, отражающие героизм, мужество, единство и боевое братство защитников Родины, а также связанные с событиями Великой Отечественной войны.





Комиссия будет состоять из представителей Минкультуры, Министерства цифрового развития и связи, Министерства обороны, а также из представителей организаций, занимающихся управлением правами на коллективной основе.









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