«Вакха» Рубенса из Эрмитажа отправили на длительную реставрацию

Картину Питера Пауля Рубенса «Вакх» сняли из постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа для проведения реставрации.



Полотно будет находиться на реставрации около двух лет, работы завершатся к 450-летию со дня рождения художника, говорится в Telegram-канале музея.



«Картина „Вакх“ покинула зал Рубенса в Эрмитаже и отправилась на реставрацию. Ее место на экспозиции временно заняли портреты короля Испании Филиппа IV и его супруги, принадлежащие кисти Питера Пауля Рубенса и его мастерской», — указано в сообщении.



В Эрмитаже пояснили, что реставрация необходима в связи с тем, что авторская живопись оказалась скрыта под слоями поздних подновлений и лаков, которые со временем сильно потемнели и пожелтели, исказив оригинальный колорит.



«В ходе реставрационных работ планируется раскрыть картину от поздних лаков и реставрационных записей, чтобы вернуть живописи вид, максимально соответствующий авторскому замыслу. Завершение реставрации намечено на 2027 год, к 450-летию со дня рождения художника», — сообщили в музее.









Фото: пресс-служба Эрмитажа