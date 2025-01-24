В «Иностранке» пройдет фестиваль «Китайский Новый год: на пути к весне!»

В Библиотеке иностранной литературы пройдет фестиваль «Китайский Новый год: на пути к весне!».



Мероприятие, организованное совместно с Центром культурного сотрудничества Российско-Китайской палаты и продюсерским центром «Бабель АРТ», пройдет с 27 января по 8 февраля.



Фестиваль посвящен традициям Китайского Нового года, который отмечается в 2025 году 29 января.



В программу смотра войдут выступления артистов, выставки художников из России, Китая, Беларуси, лекции, мастер-классы, детская анимация и многое другое.



Откроется фестиваль выставкой «На пути к весне!» и праздничным концертом. В экспозицию вошла живопись и декоративно-прикладное искусство. Концерт представит разные виды сценического искусства России и Китая. В рамках мероприятия также пройдет показ мод.