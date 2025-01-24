«Ленфильм» заключил меморандум о сотрудничестве с представителями стран БРИКС

24.01.2025
Киностудия «Ленфильм» подписала меморандум о сотрудничестве в сфере кинематографии с представителями стран БРИКС.
Документ подписали 23 января директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко и руководитель Комитета внешней экономической деятельности Объединенного центра делового сотрудничества БРИКС (КВЭД) Анатолий Емец.
В киностудии отметили, что меморандум станет важным шагом по развитию международных проектов.
«Будем снимать фильмы, направленные на многополярность, патриотическое воспитание и взаимопонимание между народами», — прокомментировала событие Надежда Андрющенко.
Как отметил руководитель представительства КВЭД в Федеративной Республике Нигерия Суберу Адиноий Озигис, у страны уже есть конкретные проекты для будущего сотрудничества.
Фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»