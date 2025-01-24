«Ленфильм» заключил меморандум о сотрудничестве с представителями стран БРИКС

Фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»

Документ подписали 23 января директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко и руководитель Комитета внешней экономической деятельности Объединенного центра делового сотрудничества БРИКС (КВЭД) Анатолий Емец.В киностудии отметили, что меморандум станет важным шагом по развитию международных проектов.«Будем снимать фильмы, направленные на многополярность, патриотическое воспитание и взаимопонимание между народами», — прокомментировала событие Надежда Андрющенко.Как отметил руководитель представительства КВЭД в Федеративной Республике Нигерия Суберу Адиноий Озигис, у страны уже есть конкретные проекты для будущего сотрудничества.