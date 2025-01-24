По итогам кинолаборатории «Профессия — продюсер» будут выпущены 10 фильмов.



В ходе кинолаборатории — акселератора по производству кино в Москве — 15 команд совместно с кураторами доработали свои проекты полнометражных художественных фильмов, которые были представлены инвесторам и экспертам киноиндустрии.



В финал кинолаборатории вышли 10 картин, которые выйдут на российских киноплатформах в ближайшие годы.



«Кинолаборатория „Профессия — продюсер“ открыла двери в индустрию кино почти 50 специалистам — начинающим продюсерам, режиссерам и сценаристам. Участники разобрали весь процесс кинопроизводства — от написания сценария до монтажа отснятого материала, прошли обучение под кураторством лидеров индустрии и создали востребованные кинопродукты. В финале проекта оказались 10 фильмов разных жанров, которые будут реализованы и выпущены на экран в ближайшие годы», — отметила руководитель АКИ Гюльнара Агамова.



Отмечается, что в рамках кинолаборатории были созданы как исторические фильмы, так и семейные драмы, биографии, романтические комедии.









Фото предоставлено организатором