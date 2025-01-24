Сборы фильма «Домовенок Кузя» превысили 1 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Домовенок Кузя» достигли миллиарда рублей.



Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).



В число картин-миллиардников сказка попала спустя чуть более месяца после выхода в прокат. Таким образом, «Домовенок Кузя» стал четвертым российским проектом, преодолевшим отметку в миллиард рублей в январе 2025 года.



Ранее такие результаты продемонстрировали картины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь» и «Елки 11». Лидером в этом списке остается «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», сборы которого превысили 3,1 млрд рублей.









Фото: кадр из фильма "Домовенок Кузя"