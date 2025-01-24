Более 1,5 млн человек посетили фестиваль «Снег и лед в Москве»

Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы

Фестиваль проходил в Москве с 25 декабря по 20 января 2025 года.Как рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин, в рамках фестиваля на территории 10 парков было установлено 50 арт-объектов.«Город украшали 40 ледяных и снежных скульптур, а также 10 световых инсталляций. Специально для фестиваля в Москву с Урала привезли более 600 тонн льда», — рассказал Алексей Фурсин.Отмечается, что одним из самых сложных и масштабных арт-объектов стал «Ледяной замок чудес» в парке искусств «Музеон». Арт-объект состоял из шести горок высотой от 2 до 4 метров. Другим популярным объектом стала «Ледяная симфония» в саду имени Н.Э. Баумана.Фестиваль «Снег и лед в Москве» прошел уже в третий раз. Центральной темой фестиваля стали современные сказки и волшебство технологий.