Мариинский театр продолжает гастроли по Ближнему Востоку

23.01.2025

Мариинский театр продолжает гастроли по Ближнему Востоку
Мариинский театр продолжает гастроли на Ближнем Востоке, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. 

По данным Пиотровского, 23 и 25 января под руководством Валерия Гергиева театр представит оперу «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди на сцене Королевского оперного театра в Маскате. 

24 января запланирован гала-концерт. На мероприятии зрители смогут услышать симфонические фрагменты и арии из классического оперного репертуара. 

Вице-губернатор отметил, что гастрольный тур Мариинского театра завершится 27 января. Финальный аккорд отметится выступлением в Национальном театре Бахрейна.


Фото: Минкультуры России