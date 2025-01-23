Мариинский театр продолжает гастроли по Ближнему Востоку

В Маскате 23 и 25 января зрители увидят оперу «Симон Бокканегра».
Представители ГАБТ уточнили, что проект «Дягилев» не имеет к учреждению никакого отношения.
У республики не хватило средств на поездку на международный песенный конкурс.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале «Россия» уже в 2025 году.
Спецпредставитель президента РФ заявил, что российский актер не получит награду.
В Маскате 23 и 25 января зрители увидят оперу «Симон Бокканегра».
Представители ГАБТ уточнили, что проект «Дягилев» не имеет к учреждению никакого отношения.
У республики не хватило средств на поездку на международный песенный конкурс.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Start и на телеканале «Россия» уже в 2025 году.
Спецпредставитель президента РФ заявил, что российский актер не получит награду.
Московский областной театр кукол присоединился к учреждению в конце 2024 года.
Музей Победы представит проект 25 января в Городском краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре.
Прием заявок будет открыт до 16 февраля включительно.
Впервые за долгие годы российский актер будет бороться за главную кинонаграду в США.
По словам директора музея, новое поступление стало вторым письмом Чайковского в учреждении.
Выставочный проект познакомит гостей с российской историей через творчество Репина.
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23.01.2025