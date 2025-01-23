Швыдкой высказался о номинации Борисова на премию «Оскар»

Российский актер Юра Борисов, который получил номинацию на премию «Оскар» за роль второго плана в комедийно-драматическом фильме «Анора», не сможет стать обладателем награды, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре с aif.ru.





Он отметил , что, несмотря на номинацию, Борисов не получит награду. Швыдкой уточнил, что не видит необходимости в дальнейших комментариях по этому поводу.





Юра Борисов стал первым россиянином, получившим личную номинацию на «Оскар» после распада СССР. Его соперниками в категории «Лучшая мужская роль второго плана» будут Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.





Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера дебютировал на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, где завоевал «Золотую пальмовую ветвь» — главную награду фестиваля. В картине также снялись другие российские актеры, среди которых можно выделить Марка Эйдельштейна, Алексея Серебрякова и Дарью Екамасову.





В начале января Борисов не смог завоевать «Золотой глобус» в аналогичной категории, но на следующий день оказался в числе претендентов на премию Гильдии киноактеров США. Имена победителей в этой номинации будут объявлены 23 февраля.









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