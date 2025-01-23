Жители Хабаровского края увидят выставку «Вернисаж Музея Победы»

25 января в Комсомольске-на-Амуре откроется выставка «Вернисаж Музея Победы», которую представит Музей Победы в Муниципальном учреждении культуры «Городской краеведческий музей». Экспозиция объединит творения как художников-фронтовиков, так и современных авторов.





Выставка включает хранящиеся в фондах музея работы известных художников, ставших фронтовиками. Среди них выделяются имена Александра Бубнова, Евгения Грошева, Леонида Танклевского и Павла Кучерова. Также в экспозиции представлен ряд произведений молодых художников, отобранных в ходе I Международного открытого конкурса «Вернисаж Музея Победы», проходившего в апреле 2024 года. Одной из ярких работ является картина 30-летней Ольги Волковой, посвященная спасению культурных ценностей Ленинграда во время Великой Отечественной войны.





В музее отметили, что посетители смогут увидеть изображения героев Битвы за Москву, сцену столицы военных лет, улицы Берлина 1945 года и моменты Парада Победы. Все представленные произведения охватывают разнообразные стили и жанры, соединенные общей темой — восприятием Великой Победы через художественное выражение.





Выставка будет открыта для посетителей до 25 февраля 2025 года, предоставляя всем желающим возможность погрузиться в искусство, отражающее героическую историю страны.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы