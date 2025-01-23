В научный оборот Музея музыки войдет новое письмо Чайковского

В научный оборот Российского национального музея музыки в 2025 году войдет письмо, написанное композитором Петром Чайковским для своего коллеги Германа Лароша.





По словам директора музея, это второе письмо Чайковского в учреждении.



«В нашей стране одно письмо есть, оно хранится в нашем музее. И плюс второе письмо, которое скоро будет официально опубликовано», — рассказал Брызгалов.



О содержании письма Михаил Брызгалов не сообщил. Руководитель отметил лишь, что всего существует несколько писем авторства композитора, и все они находятся за рубежом.