В России выходит в прокат фильм «Василий» с Александром Петровым

23.01.2025

В России выходит в прокат фильм «Василий» с Александром Петровым
В России выходит в прокат картина «Василий».

Главную роль в картине режиссера Дмитрий Литвиненко сыграл Александр Петров.

В актерский состав фильма также вошли Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Раиса Рязанова, Елена Коробейникова, Барбара ле Рехиль и другие.

Центральный персонаж истории — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино по имени Вася. Учитель живет скромной, обычной жизнью, зато его брат-близнец Коля, с которым тот не виделся с детства, умудрился обмануть мексиканский криминальный картель, за что его члены хотят с ним расквитаться.

Василий впервые отправляется к брату в Мексику, не подозревая, что ему придется применить на деле все знания ОБЖ.


Фото: кадр из фильма "Василий"