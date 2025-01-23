Луганская филармония представит программу «Симфония кино»

Академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии представит концертную прогр...
В новом сезоне к своим ролям вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и ...
Участниками концерта «Магия Владимира Шклярова» станут звезды балета Мариинского и Большого театров.
В этом году в нарушение традиции на церемонии не будут вживую исполняться песни, номинированные на н...
В качестве художественного руководителя проекта выступит премьер театра Денис Родькин.
Академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии представит концертную прогр...
В новом сезоне к своим ролям вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и ...
Участниками концерта «Магия Владимира Шклярова» станут звезды балета Мариинского и Большого театров.
В этом году в нарушение традиции на церемонии не будут вживую исполняться песни, номинированные на н...
В качестве художественного руководителя проекта выступит премьер театра Денис Родькин.
Выставка приурочена к 80-летию освобождения концлагеря Освенцим и Международному дню памяти жертв Хо...
Уровень обветшания здания уже вызывает тревогу, отметила Лоранс де Кар.
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Народного артиста Литовской ССР не стало на 91-м году жизни.
23.01.2025