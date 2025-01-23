Луганская филармония представит программу «Симфония кино»

В Луганской академической филармонии состоится вечер музыки из культовых отечественных и зарубежных фильмов.



Концерт пройдет 25 января под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств ЛНР Александра Щурова.



Академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии представит музыку из культовых отечественных и зарубежных фильмов, таких как «Утомленные солнцем», «Дети капитана Гранта», «Кубанские казаки», «Парк Юрского периода», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря» и другие.









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