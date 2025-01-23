Начались съемки второго сезона комедийного сериала «Ухожу красиво»

Кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии» запустила производство второго сезона популярного сериала «Ухожу красиво».





В центре сюжета — Борис, который после нескольких месяцев в больнице возвращается домой. Его жена неожиданно узнает, что все это время он скрывал от нее серьезное заболевание. Теперь Борис работает продавцом в магазине, но истинное призвание зовет его к другим вершинам.





В новом сезоне к своим ролям вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. К актерскому составу также присоединится Александр Половцев.





Режиссером проекта остается Миша Поляков, а продюсированием занимается Андрей Шишканов. Премьера сериала состоится на платформе Wink Original.









Фото: пресс-служба Wink