Начались съемки второго сезона комедийного сериала «Ухожу красиво»

23.01.2025

Начались съемки второго сезона комедийного сериала «Ухожу красиво»
Кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии» запустила производство второго сезона популярного сериала «Ухожу красиво».

В центре сюжета — Борис, который после нескольких месяцев в больнице возвращается домой. Его жена неожиданно узнает, что все это время он скрывал от нее серьезное заболевание. Теперь Борис работает продавцом в магазине, но истинное призвание зовет его к другим вершинам.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. К актерскому составу также присоединится Александр Половцев.

Режиссером проекта остается Миша Поляков, а продюсированием занимается Андрей Шишканов. Премьера сериала состоится на платформе Wink Original.


Фото: пресс-служба Wink