В Большом театре представят балет о Сергее Дягилеве

Большой театр представит балет о театральном деятеле Сергее Дягилеве.
Об этом в интервью ТАСС
рассказал премьер театра Денис Родькин.
По словам артиста, постановкой он занимается совместно с МГИМО. Премьер выступит в качестве художественного руководителя проекта и исполнит одну из ролей.
Денис Родькин отметил, что считает фигуру Дягилева одной из самых притягательных в русской культуре XX века.
«Он (Дягилев) будет не таким, как мы его представляем: мужчина в цилиндре, раздающий указания. Мы будем танцевать его характер, потому что это противоречивая личность, и я иногда даже сравниваю его с Мефистофелем», — приводит агентство слова артиста.
Родькин добавил, что спектакль будет представлен в первой половине 2025 года.
Фото: газета "Культура"