В Большом театре представят балет о Сергее Дягилеве

В Большом театре представят балет о Сергее Дягилеве

23.01.2025

Большой театр представит балет о театральном деятеле Сергее Дягилеве.

Об этом в интервью ТАСС рассказал премьер театра Денис Родькин.

По словам артиста, постановкой он занимается совместно с МГИМО. Премьер выступит в качестве художественного руководителя проекта и исполнит одну из ролей.

Денис Родькин отметил, что считает фигуру Дягилева одной из самых притягательных в русской культуре XX века.

«Он (Дягилев) будет не таким, как мы его представляем: мужчина в цилиндре, раздающий указания. Мы будем танцевать его характер, потому что это противоречивая личность, и я иногда даже сравниваю его с Мефистофелем», — приводит агентство слова артиста.

Родькин добавил, что спектакль будет представлен в первой половине 2025 года.


Фото: газета "Культура"