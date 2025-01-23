Музей Победы представит выставку «Освенцим. Правда»

В Музее Победы откроется экспозиция «Освенцим. Правда», передает пресс-служба учреждения.





Выставка приурочена к 80-летию освобождения концлагеря Освенцим и Международному дню памяти жертв Холокоста. В экспозицию войдут уникальные экспонаты, включая архивные фотографии, документы и личные вещи, связанные с Иваном Мартынушкиным, одним из первых освободителей Освенцима.





Проект включает более 50 предметов, включая личные вещи военнопленных, архивные документы, графические работы, книги и фотографии. Посетители увидят фрагменты одежды узников, нашивки и жетоны, а также платье с номером узницы Равенсбрюка. Будут представлены нашивки политзаключенных из Германии и уникальная коллекция работ художника Геннадия Доброва, посвященная памяти узников Освенцима и воинов-освободителей. В число экспонатов также войдут открытки из музея «Аушвиц-Биркенау» и памятные медали.





Отдельный раздел выставки посвящен маршалу Коневу. Здесь будут представлены его пальто, портфель, карандаши, очки и архивные фотографии.





Выставка будет работать до 24 февраля.









Фото: Pixabay.com











